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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pixels، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pixels، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PIXEL

معلومات سعر PIXEL

ما هو PIXEL

الوثيقة البيضاء لـ PIXEL

الموقع الرسمي لـ PIXEL

اقتصاد توكن PIXEL

توقعات سعر PIXEL

سجل PIXEL

دليل شراء PIXEL

محول عملة PIXEL إلى الفيات

عقود PIXEL الفورية

PIXEL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Pixels (PIXEL)

التحليل الفني اليوم لـ Pixels (PIXEL)

توفر صفحة Pixels تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIXEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pixels أدناه.

تغير سعر Pixels (PIXEL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004992--+9.25%+13.14%-26.60%
اعرف المزيد عن سعر Pixels

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pixels

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pixels عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 1
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004999
0.004991
R2
0.004991
0.004986
R1
0.004987
0.004983
PP
0.004979
0.004979
S1
0.004975
0.004974
S2
0.004967
0.004971
S3
0.004963
0.004967

إشارات السوق الخاصة بـ Pixels

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.17M
$1.36 M
$1.53 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.46 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.42 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.79 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pixels

صافي التدفقسعر PIXELUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.16 M0.00
2026-08-15-$0.11 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Pixels (PIXEL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pixels المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPIXEL
$0.004992
$0.004992$0.004992
+3.03%
19.10M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PIXEL إلى USD

المبلغ

PIXEL
PIXEL
USD
USD

1 PIXEL = 0.004992 USD

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