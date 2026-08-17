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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ConstitutionDAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ConstitutionDAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ ConstitutionDAO (PEOPLE)

التحليل الفني اليوم لـ ConstitutionDAO (PEOPLE)

توفر صفحة ConstitutionDAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PEOPLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ConstitutionDAO أدناه.

تغير سعر ConstitutionDAO (PEOPLE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007196---17.55%+35.03%+6.52%
اعرف المزيد عن سعر ConstitutionDAO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ConstitutionDAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ConstitutionDAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.007201
0.007199
R2
0.007199
0.007197
R1
0.007198
0.007197
PP
0.007196
0.007196
S1
0.007195
0.007194
S2
0.007193
0.007194
S3
0.007192
0.007193

إشارات السوق الخاصة بـ ConstitutionDAO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.63M
$8.44 M
$9.07 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.90 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.89 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ConstitutionDAO

صافي التدفقسعر PEOPLEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.15 M0.01
2026-08-16-$0.13 M0.01
2026-08-15-$0.07 M0.01
2026-08-14-$0.18 M0.01
2026-08-13-$0.22 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ConstitutionDAO

تداول أسواق ConstitutionDAO (PEOPLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ConstitutionDAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPEOPLE
$0.007192
$0.007192$0.007192
-2.83%
7.99M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PEOPLE إلى USD

المبلغ

PEOPLE
PEOPLE
USD
USD

1 PEOPLE = 0.007196 USD

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