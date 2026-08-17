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المزيد عن PENDLE

معلومات سعر PENDLE

ما هو PENDLE

الوثيقة البيضاء لـ PENDLE

الموقع الرسمي لـ PENDLE

اقتصاد توكن PENDLE

توقعات سعر PENDLE

سجل PENDLE

دليل شراء PENDLE

محول عملة PENDLE إلى الفيات

عقود PENDLE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Pendle (PENDLE)

التحليل الفني اليوم لـ Pendle (PENDLE)

توفر صفحة Pendle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PENDLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pendle أدناه.

تغير سعر Pendle (PENDLE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.289---6.80%-15.15%-27.55%
اعرف المزيد عن سعر Pendle

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pendle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pendle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.2876
1.2875
R2
1.2875
1.2875
R1
1.2875
1.2875
PP
1.2874
1.2874
S1
1.2874
1.2874
S2
1.2873
1.2874
S3
1.2873
1.2873

إشارات السوق الخاصة بـ Pendle

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$2.86 M
$2.87 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.78 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.77 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.81 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pendle

صافي التدفقسعر PENDLEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.36 M1.29
2026-08-16-$0.05 M1.30
2026-08-15-$0.14 M1.32
2026-08-14$0.05 M1.33
2026-08-13$0.03 M1.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Pendle (PENDLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pendle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPENDLE
$1.289
$1.289$1.289
-0.91%
245.00K (USDT)
/USDCPENDLE
$1.288
$1.288$1.288
-0.91%
43.55K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PENDLE إلى USD

المبلغ

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 1.289 USD

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