التحليل الفني اليوم لـ ORDI (ORDI) توفر صفحة ORDI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ORDI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ORDI أدناه. التسجيل

تغير سعر ORDI (ORDI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $3.397 -- -2.61% -3.77% -17.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ORDI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ORDI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 19 حيادي 4 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 3.3953 3.3946 R2 3.3946 3.3942 R1 3.3943 3.394 PP 3.3936 3.3936 S1 3.3933 3.3932 S2 3.3926 3.393 S3 3.3923 3.3926

إشارات السوق الخاصة بـ ORDI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.12M $11.78 M $11.91 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.10M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.91 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $7.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $7.08 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ORDI صافي التدفق سعر ORDIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.10 M 3.40 2026-08-16 $0.02 M 3.42 2026-08-15 -$0.05 M 3.42 2026-08-14 -$0.24 M 3.42 2026-08-13 -$0.12 M 3.46 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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