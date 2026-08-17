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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ORDI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ORDI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ORDI

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التحليل الفني اليوم لـ ORDI (ORDI)

التحليل الفني اليوم لـ ORDI (ORDI)

توفر صفحة ORDI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ORDI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ORDI أدناه.

تغير سعر ORDI (ORDI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$3.397---2.61%-3.77%-17.35%
اعرف المزيد عن سعر ORDI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ORDI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ORDI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 4
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
3.3953
3.3946
R2
3.3946
3.3942
R1
3.3943
3.394
PP
3.3936
3.3936
S1
3.3933
3.3932
S2
3.3926
3.393
S3
3.3923
3.3926

إشارات السوق الخاصة بـ ORDI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$11.78 M
$11.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.91 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$7.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$7.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ORDI

صافي التدفقسعر ORDIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.10 M3.40
2026-08-16$0.02 M3.42
2026-08-15-$0.05 M3.42
2026-08-14-$0.24 M3.42
2026-08-13-$0.12 M3.46

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ORDI

تداول أسواق ORDI (ORDI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ORDI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTORDI
$3.397
$3.397$3.397
-0.70%
17.94K (USDT)
/USDCORDI
$3.393
$3.393$3.393
-0.73%
15.99K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ORDI إلى USD

المبلغ

ORDI
ORDI
USD
USD

1 ORDI = 3.397 USD

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