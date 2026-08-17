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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ondo، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ondo، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ONDO

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التحليل الفني اليوم لـ Ondo (ONDO)

التحليل الفني اليوم لـ Ondo (ONDO)

توفر صفحة Ondo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONDO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ondo أدناه.

تغير سعر Ondo (ONDO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.34098---3.19%-1.23%-6.48%
اعرف المزيد عن سعر Ondo

تحليل AI اليومي لـ Ondo

تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-29

  • شراكة كبرى تتحقق: أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.
  • تراكم رؤوس الأموال الرئيسية: شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.
  • تمركز قوي للمحافظ الكبرى: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 4.0، مما يشير إلى تمسك كبار المستثمرين بالتوجه الصعودي. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.

تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-28

  • تفعيل الشراكات المؤسسية: تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة.
  • مشاعر عقود قوية: بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير.
  • استمرار تدفق الأموال للخارج: كان صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية سلبياً في الغالب، كما أن معدل التمويل سلبي، مما يعكس ضغوط البيع الفوري ومساحات المراجحة، ويجب الحذر من مخاطر التصحيح.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ondo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ondo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 4
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3416
0.3412
R2
0.3412
0.341
R1
0.341
0.3408
PP
0.3406
0.3406
S1
0.3404
0.3404
S2
0.34
0.3402
S3
0.3398
0.34

إشارات السوق الخاصة بـ Ondo

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$11.23 M
$11.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.24M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$14.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$14.55 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.57M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$50.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$51.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ondo

صافي التدفقسعر ONDOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.75 M0.34
2026-08-16$0.21 M0.33
2026-08-15-$0.07 M0.33
2026-08-14$0.37 M0.33
2026-08-13-$0.39 M0.34

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Ondo

تداول أسواق Ondo (ONDO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ondo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONDO
$0.34098
$0.34098$0.34098
+2.42%
760.28K (USDT)
/USDCONDO
$0.3407
$0.3407$0.3407
+2.37%
181.25K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ONDO إلى USD

المبلغ

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0.34098 USD

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