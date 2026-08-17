التحليل الفني اليوم لـ Ondo (ONDO)
تغير سعر Ondo (ONDO)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.34098
|--
|-3.19%
|-1.23%
|-6.48%
تحليل AI اليومي لـ Ondo
تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-29
- شراكة كبرى تتحقق: أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.
- تراكم رؤوس الأموال الرئيسية: شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.
- تمركز قوي للمحافظ الكبرى: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 4.0، مما يشير إلى تمسك كبار المستثمرين بالتوجه الصعودي. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.
تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-28
- تفعيل الشراكات المؤسسية: تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة.
- مشاعر عقود قوية: بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير.
- استمرار تدفق الأموال للخارج: كان صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية سلبياً في الغالب، كما أن معدل التمويل سلبي، مما يعكس ضغوط البيع الفوري ومساحات المراجحة، ويجب الحذر من مخاطر التصحيح.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ondo
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ondo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 0
|شراء 14
|المؤشرات الفنية:
|حيادي
|بيع 4
|حيادي 4
|شراء 4
إشارات السوق الخاصة بـ Ondo
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Ondo
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.75 M
|0.34
|2026-08-16
|$0.21 M
|0.33
|2026-08-15
|-$0.07 M
|0.33
|2026-08-14
|$0.37 M
|0.33
|2026-08-13
|-$0.39 M
|0.34
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
اكتشف المزيد عن Ondo
تداول أسواق Ondo (ONDO) على MEXC
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ondo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.