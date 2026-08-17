التحليل الفني اليوم لـ Ondo (ONDO) توفر صفحة Ondo تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONDO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ondo أدناه. التسجيل

تغير سعر Ondo (ONDO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.34098 -- -3.19% -1.23% -6.48%

تحليل AI اليومي لـ Ondo تحليل ONDO لتاريخ 2026-07-29 تحليل ONDO لتاريخ 2026-07-28 تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-29 شراكة كبرى تتحقق : أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.

: أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. تراكم رؤوس الأموال الرئيسية : شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.

: شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. تمركز قوي للمحافظ الكبرى: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 4.0، مما يشير إلى تمسك كبار المستثمرين بالتوجه الصعودي. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. شراكة كبرى تتحقق : أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.

: أعلنت ONDO عن شراكتها مع مجموعة SBI لتعزيز تحويل الأوراق المالية إلى رموز رقمية، وإطلاق طبقة تنفيذ شبكة Ondo عالية الأداء. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. تراكم رؤوس الأموال الرئيسية : شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود.

: شهدت عمليات الشراء الفوري النشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا حادًا، ووصل حجم الشراء النشط للعقود الآجلة إلى 2.25 ضعف في مرحلة ما. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. تمركز قوي للمحافظ الكبرى: حافظت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لحسابات النخبة على مستوى فوق 4.0، مما يشير إلى تمسك كبار المستثمرين بالتوجه الصعودي. العملة المتأثرة: ONDO، اتجاه التأثير: صعود. تحليل Ondo لتاريخ 2026-07-28 تفعيل الشراكات المؤسسية : تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة.

: تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة. مشاعر عقود قوية : بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير.

: بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير. استمرار تدفق الأموال للخارج: كان صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية سلبياً في الغالب، كما أن معدل التمويل سلبي، مما يعكس ضغوط البيع الفوري ومساحات المراجحة، ويجب الحذر من مخاطر التصحيح. تفعيل الشراكات المؤسسية : تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة.

: تتقدم ONDO بالتعاون مع DTCC ومجموعة SBI في مجال ترميز الأوراق المالية، وتجاوزت درجة التفاؤل على وسائل التواصل الاجتماعي 75%، مما يعزز السرد الأساسي ويدعم سعر العملة. مشاعر عقود قوية : بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير.

: بلغت نسبة الطويل/القصير لحسابات النخبة 4.64، ونسبة عدد الحائزين 3.47، مما يشير إلى مشاعر شراء قوية في السوق ودعم للارتفاع على المدى القصير. استمرار تدفق الأموال للخارج: كان صافي تدفق الأموال خلال الأيام السبعة الماضية سلبياً في الغالب، كما أن معدل التمويل سلبي، مما يعكس ضغوط البيع الفوري ومساحات المراجحة، ويجب الحذر من مخاطر التصحيح.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ondo

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ondo عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 4 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 4 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3416 0.3412 R2 0.3412 0.341 R1 0.341 0.3408 PP 0.3406 0.3406 S1 0.3404 0.3404 S2 0.34 0.3402 S3 0.3398 0.34

إشارات السوق الخاصة بـ Ondo صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.06M $11.23 M $11.30 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.24M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $14.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $14.55 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.57M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $50.59 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $51.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ondo صافي التدفق سعر ONDOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.75 M 0.34 2026-08-16 $0.21 M 0.33 2026-08-15 -$0.07 M 0.33 2026-08-14 $0.37 M 0.33 2026-08-13 -$0.39 M 0.34 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Ondo (ONDO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ondo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ONDO $0.34098 $0.34098 $0.34098 +2.42% 760.28K (USDT) تداول / USDC ONDO $0.3407 $0.3407 $0.3407 +2.37% 181.25K (USDT) تداول