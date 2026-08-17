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المزيد عن OMI

معلومات سعر OMI

ما هو OMI

الوثيقة البيضاء لـ OMI

الموقع الرسمي لـ OMI

اقتصاد توكن OMI

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التحليل الفني اليوم لـ ECOMI (OMI)

التحليل الفني اليوم لـ ECOMI (OMI)

توفر صفحة ECOMI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OMI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ECOMI أدناه.

تغير سعر ECOMI (OMI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0001881---0.53%+12.09%+37.09%
اعرف المزيد عن سعر ECOMI

تدفق رأس المال الخاص بـ ECOMI

صافي التدفقسعر OMIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ECOMI

تداول أسواق ECOMI (OMI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ECOMI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOMI
$0.0001881
$0.0001881$0.0001881
-1.87%
367.04M (USDT)
/USDCOMI
$0.0001878
$0.0001878$0.0001878
-1.88%
291.38M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OMI إلى USD

المبلغ

OMI
OMI
USD
USD

1 OMI = 0.0001881 USD

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