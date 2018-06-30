MX

توكن MX (MX) هو الأصل الرقمي اللامركزي الذي تم تطويره بواسطة منصة MEXC استنادًا إلى بلوكتشين الإيثيريوم. بوجودة كتوكن أصلي لمنصة MEXC، فإن الغرض الرئيسي منه هو تزويد المستخدمين بتجربة تداول آمنة ومستقرة، وأن يصبح رائد في هذا المجال. يحق لمحتفظي MX الحصول على عدد من المزايا في MEXC، مثل المكافآت الإحتفاظ بتوكن MX، والتصويت وتلقي اشتراكات مخفضة، والحصول على إيردروب مجاني عند التصويت على الإدراجات الجديدة.

اسم العملة المشفرةMX

التصنيفNo.149

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)11.10%

المعروض المتداول92,748,334

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض416,185,834

معدل التداول0.0927%

تاريخ الإصدار2018-06-30 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0.0092 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق5.85335603455073,2024-04-09

أدنى سعر0.0420566690384,2019-11-25

البلوكتشين العامETH

مقدمةتوكن MX (MX) هو الأصل الرقمي اللامركزي الذي تم تطويره بواسطة منصة MEXC استنادًا إلى بلوكتشين الإيثيريوم. بوجودة كتوكن أصلي لمنصة MEXC، فإن الغرض الرئيسي منه هو تزويد المستخدمين بتجربة تداول آمنة ومستقرة، وأن يصبح رائد في هذا المجال. يحق لمحتفظي MX الحصول على عدد من المزايا في MEXC، مثل المكافآت الإحتفاظ بتوكن MX، والتصويت وتلقي اشتراكات مخفضة، والحصول على إيردروب مجاني عند التصويت على الإدراجات الجديدة.

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