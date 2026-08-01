سعر Mongy اليوم

السعر المباشر لمشروع Mongy (MONGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONGY.

يحتل Mongy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,141.03، مع عرض متداول قدره 999.54M MONGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03346525، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONGY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mongy (MONGY)

القيمة السوقية $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K إمداد دورة التداول 999.54M 999.54M 999.54M إجمالي العرض 999,544,524.652885 999,544,524.652885 999,544,524.652885

القيمة السوقية الحالية لـ Mongy هي $ 12.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONGY يبلغ 999.54M، مع إجمالي عرض 999544524.652885. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.14K.