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سعر Mongy المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ MONGY هي 12,141.03 USD. تابع تحديثات أسعار MONGY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mongy المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ MONGY هي 12,141.03 USD. تابع تحديثات أسعار MONGY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MONGY

معلومات سعر MONGY

ما هو MONGY

الموقع الرسمي لـ MONGY

اقتصاد توكن MONGY

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سعر Mongy (MONGY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MONGY إلى USD:

$0.00001215
$0.00001215$0.00001215
-0.59%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Mongy (MONGY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 05:54:57 (UTC+8)

سعر Mongy اليوم

السعر المباشر لمشروع Mongy (MONGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONGY.

يحتل Mongy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,141.03، مع عرض متداول قدره 999.54M MONGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03346525، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONGY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mongy (MONGY)

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

--
----

$ 12.14K
$ 12.14K$ 12.14K

999.54M
999.54M 999.54M

999,544,524.652885
999,544,524.652885 999,544,524.652885

القيمة السوقية الحالية لـ Mongy هي $ 12.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONGY يبلغ 999.54M، مع إجمالي عرض 999544524.652885. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.14K.

سجل سعر Mongy بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03346525
$ 0.03346525$ 0.03346525

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.59%

-4.03%

-4.03%

سجل سعر Mongy (MONGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mongy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.59%
30 يوم$ 0-15.29%
60 يوم$ 0-3.70%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Mongy

Mongy (MONGY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MONGY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMongy (MONGY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mongy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Mongy (MONGY)

الموقع الرسمي

الفئة :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Mongy

ما هو السعر الحالي لـ Mongy؟

السعر المباشر لـ Mongy (MONGY) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Mongy في السوق؟

تحتلّ Mongy حاليًا المرتبة #9755 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $12141.03. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ MONGY؟

يبلغ المعروض المتداول لـ MONGY 999544524.652885 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Mongy خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Mongy ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Mongy عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Mongy أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.03346525، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول MONGY اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Mongy؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mongy

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 05:54:57 (UTC+8)

تحديثات Mongy (MONGY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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