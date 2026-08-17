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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mantle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mantle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MNT

معلومات سعر MNT

ما هو MNT

الوثيقة البيضاء لـ MNT

الموقع الرسمي لـ MNT

اقتصاد توكن MNT

توقعات سعر MNT

سجل MNT

دليل شراء MNT

محول عملة MNT إلى الفيات

عقود MNT الفورية

MNT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Mantle (MNT)

التحليل الفني اليوم لـ Mantle (MNT)

توفر صفحة Mantle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mantle أدناه.

تغير سعر Mantle (MNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4506--+3.75%+7.28%-28.28%
اعرف المزيد عن سعر Mantle

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mantle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mantle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.45
0.45
R2
0.45
0.4499
R1
0.4499
0.4499
PP
0.4499
0.4499
S1
0.4498
0.4498
S2
0.4498
0.4498
S3
0.4497
0.4498

إشارات السوق الخاصة بـ Mantle

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.28M
$2.87 M
$3.16 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.37 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.92 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mantle

صافي التدفقسعر MNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.13 M0.45
2026-08-16$0.21 M0.44
2026-08-15-$0.03 M0.43
2026-08-14$0.22 M0.45
2026-08-13-$0.59 M0.45

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Mantle

تداول أسواق Mantle (MNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mantle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMNT
$0.4506
$0.4506$0.4506
+2.92%
335.48K (USDT)
/USDCMNT
$0.45
$0.45$0.45
+2.76%
120.86K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MNT إلى USD

المبلغ

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 0.4506 USD

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