سعر MULTIVERSE MONKEY المباشر اليوم هو 0.00536 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MMON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MULTIVERSE MONKEY المباشر اليوم هو 0.00536 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MMON بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 MMON إلى USD:

$0.00536
$0.00536$0.00536
-16.51%1D
USD
مخطط أسعار MULTIVERSE MONKEY (MMON) المباشر
معلومات سعر MULTIVERSE MONKEY (MMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498
24 ساعة منخفض
$ 0.00711
$ 0.00711$ 0.00711
24 ساعة مرتفع

$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

$ 0.00711
$ 0.00711$ 0.00711

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

-0.56%

-16.50%

-24.93%

-24.93%

سعر MULTIVERSE MONKEY (MMON) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00536. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMON بين أدنى سعر $ 0.00498 وأعلى سعر $ 0.00711، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMON على الإطلاق هو $ 0.042695293829316555، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.001606689268571319.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMON -0.56% على مدار الساعة الماضية، -16.50% على مدار 24 ساعة، و -24.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4199

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 46.24K
$ 46.24K$ 46.24K

$ 32.16M
$ 32.16M$ 32.16M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MULTIVERSE MONKEY هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.24K. العرض المتداول لـ MMON يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 5999999999.5. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.16M.

سجل سعر MULTIVERSE MONKEY (MMON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MULTIVERSE MONKEY لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010599-16.50%
30 يوم$ -0.01096-67.16%
60 يوم$ -0.0112-67.64%
90 يوم$ -0.01264-70.23%
تغير سعر MULTIVERSE MONKEY اليوم

سجل اليوم MMON تغيرًا $ -0.0010599 (-16.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MULTIVERSE MONKEY لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01096 (-67.16%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MULTIVERSE MONKEY لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MMON تغييرًا في $ -0.0112 (-67.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MULTIVERSE MONKEY لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01264 (-70.23%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MULTIVERSE MONKEY (MMON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MULTIVERSE MONKEY.

ما هو MULTIVERSE MONKEY ( MMON )

توكن MMON هو توكن ERC-20 مدفوع بالمرافق، وهو جوهر نظام ألعاب Web3 المتنامي، يجمع بين الألعاب الإلكترونية غير الرسمية، وثقافة الميم، والحوافز القائمة على تقنية بلوكتشين. تم دمج التوكن تلقائيًا في منصة الألعاب الخاصة به، حيث يُستخدم MMON كتوكن وصول وآلية مكافآت. جميع الألعاب مدعومة بأنظمة عقود ذكية شفافة، مما يضمن العدالة والموثوقية.

متوفر MULTIVERSE MONKEY على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MULTIVERSE MONKEY الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MMONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MULTIVERSE MONKEY على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MULTIVERSE MONKEY سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MULTIVERSE MONKEY (USD)

كم ستكون قيمة MULTIVERSE MONKEY (MMON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MULTIVERSE MONKEY (MMON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MULTIVERSE MONKEY.

تحقق الآن من توقعات سعر MULTIVERSE MONKEY!

توكنوميكس MULTIVERSE MONKEY (MMON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MULTIVERSE MONKEY (MMON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MMON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MULTIVERSE MONKEY ( MMON )

هل تبحث عن كيفية شراء MULTIVERSE MONKEY؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MULTIVERSE MONKEY على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MMON إلى العملات المحلية

1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى VND
141.0484
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AUD
A$0.0080936
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى GBP
0.00402
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى EUR
0.004556
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى USD
$0.00536
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MYR
RM0.0224584
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TRY
0.224852
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى JPY
¥0.81472
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ARS
ARS$7.89394
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى RUB
0.4246728
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى INR
0.4730736
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى IDR
Rp89.3332976
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PHP
0.3146856
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى EGP
￡E.0.2539032
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BRL
R$0.028676
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى CAD
C$0.0074504
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BDT
0.6561712
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى NGN
7.802016
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى COP
$20.69496
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ZAR
R.0.0918168
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى UAH
0.2257096
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TZS
T.Sh.13.201948
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى VES
Bs1.16312
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى CLP
$5.04376
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PKR
Rs1.5196672
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى KZT
2.8601496
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى THB
฿0.1731816
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TWD
NT$0.1638016
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AED
د.إ0.0196712
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى CHF
Fr0.0042344
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى HKD
HK$0.0416472
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AMD
֏2.0536304
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MAD
.د.م0.0494728
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MXN
$0.0988384
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SAR
ريال0.0201
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ETB
Br0.8129512
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى KES
KSh0.6924584
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى JOD
د.أ0.00380024
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PLN
0.0194568
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى RON
лв0.0234232
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SEK
kr0.0503304
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BGN
лв0.0090048
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى HUF
Ft1.7890072
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى CZK
0.112024
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى KWD
د.ك0.00164016
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ILS
0.01742
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BOB
Bs0.0370376
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AZN
0.009112
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TJS
SM0.0495264
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى GEL
0.0145792
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AOA
Kz4.8860152
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BHD
.د.ب0.00201536
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BMD
$0.00536
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى DKK
kr0.0344112
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى HNL
L0.1411824
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MUR
0.2439336
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى NAD
$0.0925672
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى NOK
kr0.0534928
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى NZD
$0.0092192
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PAB
B/.0.00536
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PGK
K0.0225656
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى QAR
ر.ق0.0195104
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى RSD
дин.0.5399664
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى UZS
soʻm64.5782984
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ALL
L0.4452552
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ANG
ƒ0.0095944
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى AWG
ƒ0.009648
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BBD
$0.01072
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BAM
KM0.0089512
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BIF
Fr15.80664
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BND
$0.0069144
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BSD
$0.00536
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى JMD
$0.8601728
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى KHR
21.61286
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى KMF
Fr2.25656
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى LAK
116.5217368
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى LKR
රු1.6326024
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MDL
L0.09112
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MGA
Ar23.9285408
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MOP
P0.0429336
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MVR
0.082008
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MWK
MK9.3055496
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى MZN
MT0.342504
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى NPR
रु0.757368
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى PYG
38.01312
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى RWF
Fr7.78808
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SBD
$0.0440592
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SCR
0.0743968
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SRD
$0.2119344
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SVC
$0.0469
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى SZL
L0.0925672
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TMT
m0.01876
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TND
د.ت0.01573696
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى TTD
$0.0363944
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى UGX
Sh18.67424
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى XAF
Fr3.02304
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى XCD
$0.014472
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى XOF
Fr3.02304
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى XPF
Fr0.54672
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BWP
P0.0762728
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى BZD
$0.0107736
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى CVE
$0.5074312
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى DJF
Fr0.95408
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى DOP
$0.3433616
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى DZD
د.ج0.696264
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى FJD
$0.01206
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى GNF
Fr46.6052
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى GTQ
Q0.0410576
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى GYD
$1.1224912
1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) إلى ISK
kr0.65928

MULTIVERSE MONKEY المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MULTIVERSE MONKEY، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MULTIVERSE MONKEY الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MULTIVERSE MONKEY

كم يساوي MULTIVERSE MONKEY (MMON) اليوم؟
سعر MMON المباشر في USD هو USD 0.00536، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MMON إلى USD الحالي؟
سعر MMON إلى USD الحالي هو $ 0.00536. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MULTIVERSE MONKEY ؟
القيمة السوقية لعملة MMON هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MMON؟
العرض المتداول لتوكن MMON هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MMON؟
حقق MMON سعرًا قياسيًا قدره 0.042695293829316555 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MMON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.001606689268571319 MMON.
ما هو حجم تداول MMON؟
حجم تداول MMON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 46.24K USD.
هل سترتفع MMON هذا العام؟
قد يرتفع MMON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MMON لمزيد من التحليل المتعمق.
