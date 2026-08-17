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المزيد عن MATH

معلومات سعر MATH

ما هو MATH

الوثيقة البيضاء لـ MATH

الموقع الرسمي لـ MATH

اقتصاد توكن MATH

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التحليل الفني اليوم لـ MATH (MATH)

التحليل الفني اليوم لـ MATH (MATH)

توفر صفحة MATH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MATH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MATH أدناه.

تغير سعر MATH (MATH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01969---13.38%-16.40%-42.31%
اعرف المزيد عن سعر MATH

تدفق رأس المال الخاص بـ MATH

صافي التدفقسعر MATHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.01 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MATH

MATH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MATH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MATH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MATH (MATH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MATH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMATH
$0.01969
$0.01969$0.01969
-5.14%
15.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MATH إلى USD

المبلغ

MATH
MATH
USD
USD

1 MATH = 0.01969 USD

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