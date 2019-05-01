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المزيد عن LPT

معلومات سعر LPT

ما هو LPT

الوثيقة البيضاء لـ LPT

الموقع الرسمي لـ LPT

اقتصاد توكن LPT

توقعات سعر LPT

سجل LPT

دليل شراء LPT

محول عملة LPT إلى الفيات

عقود LPT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Livepeer (LPT)

التحليل الفني اليوم لـ Livepeer (LPT)

توفر صفحة Livepeer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LPT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Livepeer أدناه.

تغير سعر Livepeer (LPT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.182---6.34%-20.57%-41.52%
اعرف المزيد عن سعر Livepeer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Livepeer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Livepeer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 3
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.1833
1.1826
R2
1.1826
1.1822
R1
1.1823
1.182
PP
1.1816
1.1816
S1
1.1813
1.1812
S2
1.1806
1.181
S3
1.1803
1.1806

إشارات السوق الخاصة بـ Livepeer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.08M
$4.12 M
$4.20 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Livepeer

صافي التدفقسعر LPTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M1.18
2026-08-16-$0.01 M1.19
2026-08-15-$0.12 M1.21
2026-08-14-$0.01 M1.20
2026-08-13$0.00 M1.21

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Livepeer

تداول أسواق Livepeer (LPT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Livepeer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLPT
$1.183
$1.183$1.183
-0.83%
50.00K (USDT)
/USDCLPT
$1.182
$1.182$1.182
-1.00%
46.51K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LPT إلى USD

المبلغ

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1.182 USD

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