التحليل الفني اليوم لـ LimeWire (LMWR) توفر صفحة LimeWire تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LMWR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LimeWire أدناه. التسجيل

تغير سعر LimeWire (LMWR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.012814 -- +1.41% +35.88% -31.19%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LimeWire

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LimeWire عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 9 حيادي 5 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01289 0.01288 R2 0.01288 0.01287 R1 0.01286 0.01286 PP 0.01285 0.01285 S1 0.01283 0.01284 S2 0.01282 0.01283 S3 0.0128 0.01282

إشارات السوق الخاصة بـ LimeWire صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.10M $0.18 M $0.28 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ LimeWire صافي التدفق سعر LMWRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق LimeWire (LMWR) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LimeWire المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LMWR $0.012813 $0.012813 $0.012813 -0.72% 4.17M (USDT) تداول