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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LimeWire، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LimeWire، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LMWR

معلومات سعر LMWR

ما هو LMWR

الوثيقة البيضاء لـ LMWR

الموقع الرسمي لـ LMWR

اقتصاد توكن LMWR

توقعات سعر LMWR

سجل LMWR

دليل شراء LMWR

محول عملة LMWR إلى الفيات

عقود LMWR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ LimeWire (LMWR)

التحليل الفني اليوم لـ LimeWire (LMWR)

توفر صفحة LimeWire تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LMWR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LimeWire أدناه.

تغير سعر LimeWire (LMWR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012814--+1.41%+35.88%-31.19%
اعرف المزيد عن سعر LimeWire

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LimeWire

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LimeWire عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 5
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 3حيادي 1شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01289
0.01288
R2
0.01288
0.01287
R1
0.01286
0.01286
PP
0.01285
0.01285
S1
0.01283
0.01284
S2
0.01282
0.01283
S3
0.0128
0.01282

إشارات السوق الخاصة بـ LimeWire

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$0.18 M
$0.28 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ LimeWire

صافي التدفقسعر LMWRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق LimeWire (LMWR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LimeWire المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLMWR
$0.012813
$0.012813$0.012813
-0.72%
4.17M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LMWR إلى USD

المبلغ

LMWR
LMWR
USD
USD

1 LMWR = 0.012814 USD

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