ما هي Kakaxa؟

Kakaxa هي عملة ميم فريدة تركز على العنصر الأساسي الذي يميّز جميع العملات الميمية، مما يجعلها متميزة عن غيرها في السوق.

ما الذي يجعل Kakaxa فريدة من نوعها؟

تتميز Kakaxa بتبني جوهر العملات الميمية، وتسلط الضوء على مكونها الأساسي بدلاً من اتباع اتجاه نسخ الميمات الشهيرة.

ما الذي يمكن استخدام Kakaxa فيه؟

يمكن استخدام Kakaxa للمشاركة في البيع الأولي لها، حيث توفر فرصة لكسب المال وفق شروط وأحكام محددة، بما في ذلك الحد الأدنى والحد الأقصى للمساهمات وتفاصيل توزيع الرموز.

ما هو السعر الحالي لـ Kakaxa؟

السعر المباشر لـ Kakaxa (KAKAXA) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Kakaxa في السوق؟

تحتلّ Kakaxa حاليًا المرتبة #8123 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $26793. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ KAKAXA؟

يبلغ المعروض المتداول لـ KAKAXA 99415059.99 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Kakaxa خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Kakaxa ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Kakaxa عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Kakaxa أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.314659، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول KAKAXA اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Kakaxa؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Meme,TON Ecosystem,TON Meme. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.