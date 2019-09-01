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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KAIA

معلومات سعر KAIA

ما هو KAIA

الوثيقة البيضاء لـ KAIA

الموقع الرسمي لـ KAIA

اقتصاد توكن KAIA

توقعات سعر KAIA

سجل KAIA

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التحليل الفني اليوم لـ Kaia (KAIA)

التحليل الفني اليوم لـ Kaia (KAIA)

توفر صفحة Kaia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kaia أدناه.

تغير سعر Kaia (KAIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0235---13.10%-28.29%-53.78%
اعرف المزيد عن سعر Kaia

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kaia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kaia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 5
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 2شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02345
0.02345
R2
0.02345
0.02344
R1
0.02344
0.02344
PP
0.02344
0.02344
S1
0.02343
0.02343
S2
0.02343
0.02343
S3
0.02342
0.02343

إشارات السوق الخاصة بـ Kaia

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.05M
$1.43 M
$1.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.33 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.25 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.56 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kaia

صافي التدفقسعر KAIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.07 M0.03
2026-08-14-$0.02 M0.03
2026-08-13$0.01 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Kaia

تداول أسواق Kaia (KAIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kaia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAIA
$0.02349
$0.02349$0.02349
-3.96%
2.43M (USDT)
/USDCKAIA
$0.02346
$0.02346$0.02346
-4.04%
2.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAIA إلى USD

المبلغ

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0.0235 USD

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