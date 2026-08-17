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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jupiter، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jupiter، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JUP

معلومات سعر JUP

ما هو JUP

الوثيقة البيضاء لـ JUP

الموقع الرسمي لـ JUP

اقتصاد توكن JUP

توقعات سعر JUP

سجل JUP

دليل شراء JUP

محول عملة JUP إلى الفيات

عقود JUP الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Jupiter (JUP)

التحليل الفني اليوم لـ Jupiter (JUP)

توفر صفحة Jupiter تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JUP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Jupiter أدناه.

تغير سعر Jupiter (JUP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1693---8.09%-12.92%-13.18%
اعرف المزيد عن سعر Jupiter

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jupiter

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jupiter عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 5
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 2شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1692
0.1691
R2
0.1691
0.1691
R1
0.1691
0.1691
PP
0.169
0.169
S1
0.169
0.169
S2
0.1689
0.169
S3
0.1689
0.1689

إشارات السوق الخاصة بـ Jupiter

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.14M
$13.66 M
$13.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.71 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Jupiter

صافي التدفقسعر JUPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.17
2026-08-16-$0.07 M0.17
2026-08-15-$0.01 M0.17
2026-08-14-$0.54 M0.17
2026-08-13-$0.53 M0.17

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Jupiter

تداول أسواق Jupiter (JUP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jupiter المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJUP
$0.1693
$0.1693$0.1693
+0.29%
676.36K (USDT)
/USDCJUP
$0.169
$0.169$0.169
+0.35%
333.00K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JUP إلى USD

المبلغ

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.1693 USD

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