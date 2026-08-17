التحليل الفني اليوم لـ JITO (JTO) توفر صفحة JITO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JTO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل JITO أدناه. التسجيل

تغير سعر JITO (JTO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.6048 -- +7.06% +10.22% +47.80%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ JITO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ JITO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 6 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 6 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.6043 0.6041 R2 0.6041 0.6038 R1 0.6036 0.6037 PP 0.6034 0.6034 S1 0.603 0.6032 S2 0.6028 0.6031 S3 0.6024 0.6028

إشارات السوق الخاصة بـ JITO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.10M $6.54 M $6.64 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.16M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.60 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.75 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.12M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ JITO صافي التدفق سعر JTOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.29 M 0.61 2026-08-16 -$0.05 M 0.59 2026-08-15 -$0.07 M 0.58 2026-08-14 -$0.37 M 0.55 2026-08-13 -$0.97 M 0.55 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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