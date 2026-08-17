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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JITO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JITO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JTO

معلومات سعر JTO

ما هو JTO

الموقع الرسمي لـ JTO

اقتصاد توكن JTO

توقعات سعر JTO

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التحليل الفني اليوم لـ JITO (JTO)

التحليل الفني اليوم لـ JITO (JTO)

توفر صفحة JITO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JTO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل JITO أدناه.

تغير سعر JITO (JTO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6048--+7.06%+10.22%+47.80%
اعرف المزيد عن سعر JITO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ JITO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ JITO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 6
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.6043
0.6041
R2
0.6041
0.6038
R1
0.6036
0.6037
PP
0.6034
0.6034
S1
0.603
0.6032
S2
0.6028
0.6031
S3
0.6024
0.6028

إشارات السوق الخاصة بـ JITO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$6.54 M
$6.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.16M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.60 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.75 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.12M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ JITO

صافي التدفقسعر JTOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.29 M0.61
2026-08-16-$0.05 M0.59
2026-08-15-$0.07 M0.58
2026-08-14-$0.37 M0.55
2026-08-13-$0.97 M0.55

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق JITO (JTO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر JITO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJTO
$0.6048
$0.6048$0.6048
+2.12%
128.98K (USDT)
/USDCJTO
$0.6044
$0.6044$0.6044
+2.14%
87.30K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JTO إلى USD

المبلغ

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 0.6048 USD

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