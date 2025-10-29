استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع JDcom نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 34.62 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد JDcom نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 36.351 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر JDON هو $ 38.1685 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر JDON هو $ 40.0769 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JDON في عام 2029 هو $ 42.0808 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JDON في عام 2030 هو $ 44.1848 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JDcom نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 71.9724.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر JDcom نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 117.2356.