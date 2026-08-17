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التحليل الفني اليوم لـ Gitcoin (GTC)

التحليل الفني اليوم لـ Gitcoin (GTC)

توفر صفحة Gitcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gitcoin أدناه.

تغير سعر Gitcoin (GTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08529---2.61%+29.05%-11.53%
اعرف المزيد عن سعر Gitcoin

تدفق رأس المال الخاص بـ Gitcoin

صافي التدفقسعر GTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.09
2026-08-16$0.00 M0.09
2026-08-15$0.02 M0.09
2026-08-14$0.01 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Gitcoin

تداول أسواق Gitcoin (GTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gitcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGTC
$0.08531
$0.08531$0.08531
-1.05%
650.24K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GTC إلى USD

المبلغ

GTC
GTC
USD
USD

1 GTC = 0.08529 USD

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