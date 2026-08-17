التحليل الفني اليوم لـ GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) توفر صفحة GRAM(prev.Toncoin) تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRAM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GRAM(prev.Toncoin) أدناه. التسجيل

تغير سعر GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.333 -- -0.23% -9.57% -32.89%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GRAM(prev.Toncoin)

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GRAM(prev.Toncoin) عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 2 شراء 19 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 2 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.3346 1.3333 R2 1.3333 1.3325 R1 1.3326 1.332 PP 1.3313 1.3313 S1 1.3306 1.3305 S2 1.3293 1.33 S3 1.3286 1.3293

إشارات السوق الخاصة بـ GRAM(prev.Toncoin) صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.94M $8.93 M $10.87 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.20 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ GRAM(prev.Toncoin) صافي التدفق سعر GRAMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.45 M 1.33 2026-08-16 -$0.22 M 1.35 2026-08-15 $0.51 M 1.35 2026-08-14 $1.06 M 1.33 2026-08-13 $0.15 M 1.34 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.