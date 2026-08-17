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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Flux، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Flux، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FLUX

معلومات سعر FLUX

ما هو FLUX

الوثيقة البيضاء لـ FLUX

الموقع الرسمي لـ FLUX

اقتصاد توكن FLUX

توقعات سعر FLUX

سجل FLUX

دليل شراء FLUX

محول عملة FLUX إلى الفيات

عقود FLUX الفورية

FLUX عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Flux (FLUX)

التحليل الفني اليوم لـ Flux (FLUX)

توفر صفحة Flux تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FLUX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Flux أدناه.

تغير سعر Flux (FLUX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03978---8.95%-5.20%-41.57%
اعرف المزيد عن سعر Flux

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Flux

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Flux عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 4
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03972
0.03971
R2
0.03971
0.0397
R1
0.0397
0.0397
PP
0.03969
0.03969
S1
0.03968
0.03968
S2
0.03967
0.03968
S3
0.03966
0.03967

إشارات السوق الخاصة بـ Flux

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$0.97 M
$0.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Flux

صافي التدفقسعر FLUXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.04
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.02 M0.04
2026-08-13$0.02 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Flux

تداول أسواق Flux (FLUX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Flux المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLUX
$0.03978
$0.03978$0.03978
-1.19%
1.41M (USDT)
/USDCFLUX
$0.03976
$0.03976$0.03976
-1.24%
1.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FLUX إلى USD

المبلغ

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0.03978 USD

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