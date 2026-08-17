شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Instadapp، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Instadapp، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FLUID

معلومات سعر FLUID

ما هو FLUID

الموقع الرسمي لـ FLUID

اقتصاد توكن FLUID

توقعات سعر FLUID

سجل FLUID

دليل شراء FLUID

محول عملة FLUID إلى الفيات

عقود FLUID الفورية

FLUID عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Instadapp (FLUID)

التحليل الفني اليوم لـ Instadapp (FLUID)

توفر صفحة Instadapp تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FLUID، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Instadapp أدناه.

تغير سعر Instadapp (FLUID)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.1921---2.37%+13.84%-25.11%
اعرف المزيد عن سعر Instadapp

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Instadapp

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Instadapp عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.1853
1.1846
R2
1.1846
1.1839
R1
1.1833
1.1834
PP
1.1826
1.1826
S1
1.1813
1.1819
S2
1.1806
1.1814
S3
1.1793
1.1806

إشارات السوق الخاصة بـ Instadapp

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$1.39 M
$1.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Instadapp

صافي التدفقسعر FLUIDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M1.19
2026-08-16$0.00 M1.19
2026-08-15$0.00 M1.17
2026-08-14-$0.01 M1.12
2026-08-13$0.07 M1.14

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Instadapp

تداول أسواق Instadapp (FLUID) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Instadapp المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLUID
$1.1921
$1.1921$1.1921
+0.37%
664.02 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FLUID إلى USD

المبلغ

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 1.1921 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.