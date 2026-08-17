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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FIGHT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FIGHT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FIGHT

معلومات سعر FIGHT

ما هو FIGHT

الوثيقة البيضاء لـ FIGHT

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التحليل الفني اليوم لـ FIGHT (FIGHT)

التحليل الفني اليوم لـ FIGHT (FIGHT)

توفر صفحة FIGHT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FIGHT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FIGHT أدناه.

تغير سعر FIGHT (FIGHT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004088--+12.24%+33.37%-8.28%
اعرف المزيد عن سعر FIGHT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FIGHT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FIGHT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 3
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004094
0.004093
R2
0.004093
0.004091
R1
0.004091
0.004091
PP
0.00409
0.00409
S1
0.004088
0.004088
S2
0.004086
0.004088
S3
0.004084
0.004086

إشارات السوق الخاصة بـ FIGHT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$1.54 M
$1.65 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.47 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.46 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FIGHT

صافي التدفقسعر FIGHTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق FIGHT (FIGHT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FIGHT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFIGHT
$0.004088
$0.004088$0.004088
-6.13%
23.72M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FIGHT إلى USD

المبلغ

FIGHT
FIGHT
USD
USD

1 FIGHT = 0.004087 USD

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