شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bonfida، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bonfida، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FIDA

معلومات سعر FIDA

ما هو FIDA

الوثيقة البيضاء لـ FIDA

الموقع الرسمي لـ FIDA

اقتصاد توكن FIDA

توقعات سعر FIDA

سجل FIDA

دليل شراء FIDA

محول عملة FIDA إلى الفيات

عقود FIDA الفورية

FIDA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Bonfida (FIDA)

التحليل الفني اليوم لـ Bonfida (FIDA)

توفر صفحة Bonfida تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FIDA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bonfida أدناه.

تغير سعر Bonfida (FIDA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01734---4.10%-17.43%-15.05%
اعرف المزيد عن سعر Bonfida

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bonfida

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bonfida عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 8
شراء 7
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 4شراء 6
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 7حيادي 4شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01732
0.01732
R2
0.01732
0.01731
R1
0.01731
0.01731
PP
0.01731
0.01731
S1
0.0173
0.0173
S2
0.0173
0.0173
S3
0.01729
0.0173

إشارات السوق الخاصة بـ Bonfida

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
5.52M
$13.78 M
$8.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bonfida

صافي التدفقسعر FIDAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.05 M0.02
2026-08-14-$0.04 M0.02
2026-08-13-$0.06 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bonfida

تداول أسواق Bonfida (FIDA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bonfida المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFIDA
$0.01732
$0.01732$0.01732
-0.57%
3.29M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FIDA إلى USD

المبلغ

FIDA
FIDA
USD
USD

1 FIDA = 0.01734 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.