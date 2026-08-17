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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ether.Fi Foundation، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ether.Fi Foundation، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ETHFI

معلومات سعر ETHFI

ما هو ETHFI

الوثيقة البيضاء لـ ETHFI

الموقع الرسمي لـ ETHFI

اقتصاد توكن ETHFI

توقعات سعر ETHFI

سجل ETHFI

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التحليل الفني اليوم لـ Ether.Fi Foundation (ETHFI)

التحليل الفني اليوم لـ Ether.Fi Foundation (ETHFI)

توفر صفحة Ether.Fi Foundation تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ETHFI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ether.Fi Foundation أدناه.

تغير سعر Ether.Fi Foundation (ETHFI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.5065--+28.16%+12.43%+35.79%
اعرف المزيد عن سعر Ether.Fi Foundation

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ether.Fi Foundation

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ether.Fi Foundation عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 5
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.5059
0.5059
R2
0.5059
0.5058
R1
0.5058
0.5058
PP
0.5058
0.5058
S1
0.5057
0.5057
S2
0.5057
0.5057
S3
0.5056
0.5057

إشارات السوق الخاصة بـ Ether.Fi Foundation

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$7.37 M
$7.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.57M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$12.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.90M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$18.46 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$19.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ether.Fi Foundation

صافي التدفقسعر ETHFIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.33 M0.51
2026-08-16$0.25 M0.51
2026-08-15$0.64 M0.47
2026-08-14$0.70 M0.43
2026-08-13$0.16 M0.40

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Ether.Fi Foundation

تداول أسواق Ether.Fi Foundation (ETHFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ether.Fi Foundation المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTETHFI
$0.5065
$0.5065$0.5065
-1.19%
6.09M (USDT)
/USDCETHFI
$0.5067
$0.5067$0.5067
-1.22%
113.74K (USDT)
/USD1ETHFI
$0.5065
$0.5065$0.5065
-1.34%
108.83K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ETHFI إلى USD

المبلغ

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 0.5064 USD

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