استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ERA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.299 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ERA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.31395 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ERA هو $ 0.329647 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ERA هو $ 0.346129 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ERA في عام 2029 هو $ 0.363436 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ERA في عام 2030 هو $ 0.381608 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ERA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.621599.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ERA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1.0125.