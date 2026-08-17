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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Enjin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Enjin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ENJ

معلومات سعر ENJ

ما هو ENJ

الوثيقة البيضاء لـ ENJ

الموقع الرسمي لـ ENJ

اقتصاد توكن ENJ

توقعات سعر ENJ

سجل ENJ

دليل شراء ENJ

محول عملة ENJ إلى الفيات

عقود ENJ الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Enjin (ENJ)

التحليل الفني اليوم لـ Enjin (ENJ)

توفر صفحة Enjin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ENJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Enjin أدناه.

تغير سعر Enjin (ENJ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0237---6.62%-14.51%-46.15%
اعرف المزيد عن سعر Enjin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Enjin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Enjin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 4
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 1شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 3شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02368
0.02367
R2
0.02367
0.02367
R1
0.02367
0.02367
PP
0.02366
0.02366
S1
0.02366
0.02366
S2
0.02365
0.02366
S3
0.02365
0.02365

إشارات السوق الخاصة بـ Enjin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$4.25 M
$4.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Enjin

صافي التدفقسعر ENJUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.02
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Enjin (ENJ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Enjin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENJ
$0.0237
$0.0237$0.0237
-1.11%
2.23M (USDT)
/USDCENJ
$0.02372
$0.02372$0.02372
-0.86%
2.34M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ENJ إلى USD

المبلغ

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.0237 USD

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