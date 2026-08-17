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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DOGS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DOGS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ DOGS (DOGS)

التحليل الفني اليوم لـ DOGS (DOGS)

توفر صفحة DOGS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOGS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DOGS أدناه.

تغير سعر DOGS (DOGS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0000346---6.03%-4.24%-35.70%
اعرف المزيد عن سعر DOGS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DOGS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DOGS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00003458
0.00003456
R2
0.00003456
0.00003455
R1
0.00003455
0.00003455
PP
0.00003454
0.00003454
S1
0.00003452
0.00003452
S2
0.00003451
0.00003452
S3
0.0000345
0.00003451

إشارات السوق الخاصة بـ DOGS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.18M
$13.54 M
$14.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.61 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DOGS

صافي التدفقسعر DOGSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.09 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق DOGS (DOGS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DOGS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOGS
$0.0000346
$0.0000346$0.0000346
+0.05%
1.51B (USDT)
/USDCDOGS
$0.00003455
$0.00003455$0.00003455
+0.02%
1.54B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOGS إلى USD

المبلغ

DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0.0000346 USD

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