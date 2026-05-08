ما هو مشروع Divi؟

Divi هو مشروع بلوك تشين صديق للبيئة يرتكز على مبدأين أساسيين: الحفظ الذاتي والبساطة. يهدف إلى تبسيط تقنية البلوك تشين مع الحفاظ على حلول الحفظ الذاتي، مما يمكن المستخدمين من تحقيق عائد تنافسي. باستخدام آلية إجماع إثبات الحصة عبر شبكة متنوعة من العقد الفردية، يقدم Divi حلاً ماليًا تقنيًا قابلًا للتوسع ومصممًا للتبني العالمي.

ما الذي يجعل Divi فريدًا؟

تتميز Divi بمحفظتها المحمولة المبتكرة التي تحمل علامة تجارية حاصلة على براءة اختراع وتركّز على تجربة المستخدم، وهي DiviWallet، والتي تُعدّ ذاتية الحفظ بنسبة 100%. وتتميز بعناوين سهلة القراءة، ومخازن رهان غير مركزية، وكتلة يانصيب، ونشر بنقرة واحدة لعقد الماسترنود المحمول، وعمليات مقايضة داخل التطبيق لما يقرب من 300 أصل مشفر. هذه الميزات تجعلها سهلة الاستخدام للغاية ومتاحة حتى للمستخدمين غير التقنيين.

ما هو تاريخ Divi؟

منذ تحقيق الأهداف المحددة في ورقة العمل الأصلية، أصدر Divi خارطة طريق محدّثة في سبتمبر 2022. تتضمن هذه الخارطة حلولاً متكاملة عموديًا، مما يسمح للشركات بدمج محافظ ذاتية الحفظ في أنظمتها البيئية. كما تسلط الضوء على بروتوكول DeFi قوي، وبروتوكول توفير السيولة للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وإطار عمل للولاء للشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن مبادرة LightningWorks من استخدام $DIVI في القصص المصورة التفاعلية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وألعاب الويب 3.0، إلى جانب استمرار دمج العملات المشفرة.

ماذا ينتظر Divi في المستقبل؟

بماذا يمكن استخدام Divi؟

يمكن استخدام Divi في حلول المحافظ ذاتية الحفظ، والرهان، ونشر عقد الماسترنود، والمقايضة بين مختلف الأصول المشفرة. كما أن بروتوكول DeFi الخاص بها، وميزات الرموز غير القابلة للاستبدال، وإطار العمل للولاء يجعلها مناسبة للشركات والأفراد الذين يرغبون في دمج تقنية البلوك تشين في عملياتهم والمشاركة في أنشطة الويب 3.0.

ما هو السعر الحالي لـ Divi؟

السعر المباشر لـ Divi (DIVI) هو د.إ0.003763454912350737000 AED. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Divi في السوق؟

تحتلّ Divi حاليًا المرتبة #1724 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره د.إ17473252.24088932779000. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ DIVI؟

يبلغ المعروض المتداول لـ DIVI 4642897336.011239 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Divi خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Divi ضمن نطاق يتراوح بين د.إ0.0028966007791097979000 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) ود.إ0.0038554023325919922000 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Divi عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Divi أعلى مستوى لها على الإطلاق عند د.إ0.67331289208056219000، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو د.إ0.0012813519286416135000. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول DIVI اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية د.إ--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Divi؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 29.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.