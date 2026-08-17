شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Degen، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Degen، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DEGEN

معلومات سعر DEGEN

ما هو DEGEN

الموقع الرسمي لـ DEGEN

اقتصاد توكن DEGEN

توقعات سعر DEGEN

سجل DEGEN

دليل شراء DEGEN

محول عملة DEGEN إلى الفيات

عقود DEGEN الفورية

DEGEN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Degen (DEGEN)

التحليل الفني اليوم لـ Degen (DEGEN)

توفر صفحة Degen تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DEGEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Degen أدناه.

تغير سعر Degen (DEGEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0009983---21.52%-15.44%+4.76%
اعرف المزيد عن سعر Degen

تدفق رأس المال الخاص بـ Degen

صافي التدفقسعر DEGENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14$0.02 M0.00
2026-08-13-$0.12 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Degen

تداول أسواق Degen (DEGEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Degen المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDEGEN
$0.0009983
$0.0009983$0.0009983
-0.80%
55.07M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DEGEN إلى USD

المبلغ

DEGEN
DEGEN
USD
USD

1 DEGEN = 0.0009983 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.