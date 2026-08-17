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المزيد عن DAG

معلومات سعر DAG

ما هو DAG

الموقع الرسمي لـ DAG

اقتصاد توكن DAG

توقعات سعر DAG

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التحليل الفني اليوم لـ Constellation (DAG)

التحليل الفني اليوم لـ Constellation (DAG)

توفر صفحة Constellation تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DAG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Constellation أدناه.

تغير سعر Constellation (DAG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006604---7.04%-17.51%-53.56%
اعرف المزيد عن سعر Constellation

تدفق رأس المال الخاص بـ Constellation

صافي التدفقسعر DAGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.02 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Constellation (DAG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Constellation المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDAG
$0.006608
$0.006608$0.006608
-1.26%
8.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DAG إلى USD

المبلغ

DAG
DAG
USD
USD

1 DAG = 0.006604 USD

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