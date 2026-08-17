شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CyberConnect، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CyberConnect، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CYBER

معلومات سعر CYBER

ما هو CYBER

الوثيقة البيضاء لـ CYBER

الموقع الرسمي لـ CYBER

اقتصاد توكن CYBER

توقعات سعر CYBER

سجل CYBER

دليل شراء CYBER

محول عملة CYBER إلى الفيات

عقود CYBER الفورية

CYBER عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ CyberConnect (CYBER)

التحليل الفني اليوم لـ CyberConnect (CYBER)

توفر صفحة CyberConnect تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CYBER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CyberConnect أدناه.

تغير سعر CyberConnect (CYBER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2907---7.25%-12.31%-38.47%
اعرف المزيد عن سعر CyberConnect

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CyberConnect

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CyberConnect عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 10
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 5حيادي 6شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2904
0.2903
R2
0.2903
0.2902
R1
0.2902
0.2902
PP
0.2901
0.2901
S1
0.29
0.29
S2
0.2899
0.29
S3
0.2898
0.2899

إشارات السوق الخاصة بـ CyberConnect

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.30M
$25.92 M
$28.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CyberConnect

صافي التدفقسعر CYBERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.29
2026-08-16$0.01 M0.30
2026-08-15$0.00 M0.30
2026-08-14$0.01 M0.30
2026-08-13-$0.01 M0.30

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن CyberConnect

تداول أسواق CyberConnect (CYBER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CyberConnect المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCYBER
$0.2907
$0.2907$0.2907
-2.28%
211.84K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CYBER إلى USD

المبلغ

CYBER
CYBER
USD
USD

1 CYBER = 0.2907 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.