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المزيد عن CTK

معلومات سعر CTK

ما هو CTK

الوثيقة البيضاء لـ CTK

الموقع الرسمي لـ CTK

اقتصاد توكن CTK

توقعات سعر CTK

سجل CTK

دليل شراء CTK

محول عملة CTK إلى الفيات

عقود CTK الفورية

CTK عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ CertiK (CTK)

التحليل الفني اليوم لـ CertiK (CTK)

توفر صفحة CertiK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CTK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CertiK أدناه.

تغير سعر CertiK (CTK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10899---5.63%+8.77%-39.82%
اعرف المزيد عن سعر CertiK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CertiK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CertiK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.109
0.1089
R2
0.1089
0.1089
R1
0.1089
0.1089
PP
0.1088
0.1088
S1
0.1088
0.1088
S2
0.1087
0.1088
S3
0.1087
0.1087

إشارات السوق الخاصة بـ CertiK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$7.69 M
$7.66 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CertiK

صافي التدفقسعر CTKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.11
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15-$0.01 M0.11
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13-$0.01 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CertiK (CTK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CertiK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCTK
$0.10899
$0.10899$0.10899
-1.81%
506.15K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CTK إلى USD

المبلغ

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0.10899 USD

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