التحليل الفني اليوم لـ CertiK (CTK) توفر صفحة CertiK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CTK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CertiK أدناه. التسجيل

تغير سعر CertiK (CTK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.10899 -- -5.63% +8.77% -39.82%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CertiK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CertiK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 17 حيادي 2 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.109 0.1089 R2 0.1089 0.1089 R1 0.1089 0.1089 PP 0.1088 0.1088 S1 0.1088 0.1088 S2 0.1087 0.1088 S3 0.1087 0.1087

إشارات السوق الخاصة بـ CertiK صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.02M $7.69 M $7.66 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ CertiK صافي التدفق سعر CTKUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.11 2026-08-16 $0.00 M 0.11 2026-08-15 -$0.01 M 0.11 2026-08-14 $0.00 M 0.10 2026-08-13 -$0.01 M 0.11 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق CertiK (CTK) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CertiK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CTK $0.10899 $0.10899 $0.10899 -1.81% 506.15K (USDT) تداول