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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Curve، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Curve، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CRV

معلومات سعر CRV

ما هو CRV

الوثيقة البيضاء لـ CRV

الموقع الرسمي لـ CRV

اقتصاد توكن CRV

توقعات سعر CRV

سجل CRV

دليل شراء CRV

محول عملة CRV إلى الفيات

عقود CRV الفورية

CRV عقود Coin-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Curve (CRV)

التحليل الفني اليوم لـ Curve (CRV)

توفر صفحة Curve تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CRV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Curve أدناه.

تغير سعر Curve (CRV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.247--+3.52%+15.63%+5.78%
اعرف المزيد عن سعر Curve

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Curve

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Curve عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 7
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 6شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2457
0.2457
R2
0.2457
0.2456
R1
0.2456
0.2456
PP
0.2456
0.2456
S1
0.2455
0.2455
S2
0.2455
0.2455
S3
0.2454
0.2455

إشارات السوق الخاصة بـ Curve

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.15M
$13.32 M
$13.17 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.27M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.36 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.57M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$21.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$20.56 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Curve

صافي التدفقسعر CRVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.15 M0.25
2026-08-16$0.14 M0.25
2026-08-15-$0.14 M0.24
2026-08-14-$0.09 M0.25
2026-08-13-$1.08 M0.25

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Curve

تداول أسواق Curve (CRV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Curve المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCRV
$0.2466
$0.2466$0.2466
-0.48%
2.66M (USDT)
/USDCCRV
$0.2467
$0.2467$0.2467
-0.27%
230.83K (USDT)
/ETHCRV
$0.00013019
$0.00013019$0.00013019
-1.09%
19.79K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CRV إلى USD

المبلغ

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0.247 USD

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