التحليل الفني اليوم لـ Curve (CRV) توفر صفحة Curve تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CRV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Curve أدناه. التسجيل

تغير سعر Curve (CRV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.247 -- +3.52% +15.63% +5.78%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Curve

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Curve عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 13 حيادي 7 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 6 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.2457 0.2457 R2 0.2457 0.2456 R1 0.2456 0.2456 PP 0.2456 0.2456 S1 0.2455 0.2455 S2 0.2455 0.2455 S3 0.2454 0.2455

إشارات السوق الخاصة بـ Curve صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.15M $13.32 M $13.17 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.27M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3.36 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.57M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $21.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $20.56 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Curve صافي التدفق سعر CRVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.15 M 0.25 2026-08-16 $0.14 M 0.25 2026-08-15 -$0.14 M 0.24 2026-08-14 -$0.09 M 0.25 2026-08-13 -$1.08 M 0.25 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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