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المزيد عن CLANKER

معلومات سعر CLANKER

ما هو CLANKER

الموقع الرسمي لـ CLANKER

اقتصاد توكن CLANKER

توقعات سعر CLANKER

سجل CLANKER

دليل شراء CLANKER

محول عملة CLANKER إلى الفيات

عقود CLANKER الفورية

CLANKER عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ tokenbot (CLANKER)

التحليل الفني اليوم لـ tokenbot (CLANKER)

توفر صفحة tokenbot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CLANKER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل tokenbot أدناه.

تغير سعر tokenbot (CLANKER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$12.72---4.65%-7.23%-47.12%
اعرف المزيد عن سعر tokenbot

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tokenbot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tokenbot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 6
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
12.7566
12.7533
R2
12.7533
12.7495
R1
12.7466
12.7471
PP
12.7433
12.7433
S1
12.7366
12.7395
S2
12.7333
12.7371
S3
12.7266
12.7333

إشارات السوق الخاصة بـ Tokenbot

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$1.64 M
$1.75 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tokenbot

صافي التدفقسعر CLANKERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M12.78
2026-08-16$0.01 M12.92
2026-08-15$0.01 M12.81
2026-08-14$0.01 M12.52
2026-08-13$0.00 M12.45

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق tokenbot (CLANKER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر tokenbot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCLANKER
$12.72
$12.72$12.72
-1.47%
5.82K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CLANKER إلى USD

المبلغ

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 12.72 USD

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