التحليل الفني اليوم لـ tokenbot (CLANKER) توفر صفحة tokenbot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CLANKER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل tokenbot أدناه. التسجيل

تغير سعر tokenbot (CLANKER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $12.72 -- -4.65% -7.23% -47.12%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tokenbot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tokenbot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 6 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 12.7566 12.7533 R2 12.7533 12.7495 R1 12.7466 12.7471 PP 12.7433 12.7433 S1 12.7366 12.7395 S2 12.7333 12.7371 S3 12.7266 12.7333

إشارات السوق الخاصة بـ Tokenbot صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.10M $1.64 M $1.75 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Tokenbot صافي التدفق سعر CLANKERUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 12.78 2026-08-16 $0.01 M 12.92 2026-08-15 $0.01 M 12.81 2026-08-14 $0.01 M 12.52 2026-08-13 $0.00 M 12.45 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق tokenbot (CLANKER) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر tokenbot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CLANKER $12.72 $12.72 $12.72 -1.47% 5.82K (USDT) تداول