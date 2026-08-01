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سعر CHWY المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CHWY هي 16,053.88 USD. تابع تحديثات أسعار CHWY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CHWY المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CHWY هي 16,053.88 USD. تابع تحديثات أسعار CHWY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CHWY

معلومات سعر CHWY

ما هو CHWY

الموقع الرسمي لـ CHWY

اقتصاد توكن CHWY

توقعات سعر CHWY

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سعر CHWY (CHWY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CHWY إلى USD:

$0.000000038161
$0.000000038161$0.000000038161
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار CHWY (CHWY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 05:51:25 (UTC+8)

سعر CHWY اليوم

السعر المباشر لمشروع CHWY (CHWY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHWY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHWY.

يحتل CHWY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,053.88، مع عرض متداول قدره 420.69B CHWY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHWY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHWY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CHWY (CHWY)

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

--
----

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CHWY هي $ 16.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHWY يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.05K.

سجل سعر CHWY بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.69%

+4.69%

سجل سعر CHWY (CHWY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+7.33%
60 يوم$ 0-13.72%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار CHWY

CHWY (CHWY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CHWY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCHWY (CHWY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CHWY نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CHWY الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CHWY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CHWY.

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المصدر CHWY (CHWY)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMeme

نبذة عن CHWY

ما هو السعر الحالي لـ CHWY؟

السعر المباشر لـ CHWY (CHWY) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف CHWY في السوق؟

تحتلّ CHWY حاليًا المرتبة #9192 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $16053.88. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ CHWY؟

يبلغ المعروض المتداول لـ CHWY 420690000000.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر CHWY خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت CHWY ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد CHWY عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت CHWY أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول CHWY اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ CHWY؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Meme,Ethereum Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CHWY

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 05:51:25 (UTC+8)

تحديثات CHWY (CHWY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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