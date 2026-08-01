سعر CHWY اليوم

السعر المباشر لمشروع CHWY (CHWY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHWY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHWY.

يحتل CHWY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,053.88، مع عرض متداول قدره 420.69B CHWY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHWY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHWY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CHWY (CHWY)

القيمة السوقية $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CHWY هي $ 16.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHWY يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.05K.