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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ChainGPT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ChainGPT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CGPT

معلومات سعر CGPT

ما هو CGPT

الوثيقة البيضاء لـ CGPT

الموقع الرسمي لـ CGPT

اقتصاد توكن CGPT

توقعات سعر CGPT

سجل CGPT

دليل شراء CGPT

محول عملة CGPT إلى الفيات

عقود CGPT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ChainGPT (CGPT)

التحليل الفني اليوم لـ ChainGPT (CGPT)

توفر صفحة ChainGPT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CGPT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ChainGPT أدناه.

تغير سعر ChainGPT (CGPT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.019878---7.55%+9.30%-29.56%
اعرف المزيد عن سعر ChainGPT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ChainGPT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ChainGPT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 16
حيادي 8
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 9حيادي 5شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01983
0.01983
R2
0.01983
0.01982
R1
0.01982
0.01982
PP
0.01982
0.01982
S1
0.01981
0.01981
S2
0.01981
0.01981
S3
0.0198
0.01981

إشارات السوق الخاصة بـ ChainGPT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.72M
$5.82 M
$6.55 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ChainGPT

صافي التدفقسعر CGPTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15$0.03 M0.02
2026-08-14$0.03 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ChainGPT

تداول أسواق ChainGPT (CGPT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ChainGPT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCGPT
$0.019878
$0.019878$0.019878
-2.21%
3.10M (USDT)
/USDCCGPT
$0.01985
$0.01985$0.01985
-2.26%
2.81M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CGPT إلى USD

المبلغ

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0.019878 USD

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