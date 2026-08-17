التحليل الفني اليوم لـ ChainGPT (CGPT) توفر صفحة ChainGPT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CGPT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ChainGPT أدناه. التسجيل

تغير سعر ChainGPT (CGPT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.019878 -- -7.55% +9.30% -29.56%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ChainGPT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ChainGPT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 16 حيادي 8 شراء 2 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 9 حيادي 5 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01983 0.01983 R2 0.01983 0.01982 R1 0.01982 0.01982 PP 0.01982 0.01982 S1 0.01981 0.01981 S2 0.01981 0.01981 S3 0.0198 0.01981

إشارات السوق الخاصة بـ ChainGPT صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.72M $5.82 M $6.55 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ChainGPT صافي التدفق سعر CGPTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 2026-08-16 -$0.03 M 0.02 2026-08-15 $0.03 M 0.02 2026-08-14 $0.03 M 0.02 2026-08-13 $0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ChainGPT (CGPT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ChainGPT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CGPT $0.019878 $0.019878 $0.019878 -2.21% 3.10M (USDT) تداول / USDC CGPT $0.01985 $0.01985 $0.01985 -2.26% 2.81M (USDT) تداول