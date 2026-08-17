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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CETUS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CETUS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CETUS

معلومات سعر CETUS

ما هو CETUS

الموقع الرسمي لـ CETUS

اقتصاد توكن CETUS

توقعات سعر CETUS

سجل CETUS

دليل شراء CETUS

محول عملة CETUS إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ CETUS (CETUS)

التحليل الفني اليوم لـ CETUS (CETUS)

توفر صفحة CETUS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CETUS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CETUS أدناه.

تغير سعر CETUS (CETUS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02167--+15.14%+19.19%-17.48%
اعرف المزيد عن سعر CETUS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CETUS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CETUS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02166
0.02165
R2
0.02165
0.02164
R1
0.02164
0.02164
PP
0.02163
0.02163
S1
0.02162
0.02162
S2
0.02161
0.02162
S3
0.0216
0.02161

إشارات السوق الخاصة بـ CETUS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.66 M
$1.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CETUS

صافي التدفقسعر CETUSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16$0.05 M0.02
2026-08-15$0.01 M0.02
2026-08-14$0.02 M0.02
2026-08-13-$0.02 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن CETUS

تداول أسواق CETUS (CETUS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CETUS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCETUS
$0.02167
$0.02167$0.02167
-1.32%
5.57M (USDT)
/USDCCETUS
$0.02166
$0.02166$0.02166
-1.41%
2.54M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CETUS إلى USD

المبلغ

CETUS
CETUS
USD
USD

1 CETUS = 0.02167 USD

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