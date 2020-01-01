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المزيد عن CATE

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التحليل الفني اليوم لـ Catecoin (CATE)

التحليل الفني اليوم لـ Catecoin (CATE)

توفر صفحة Catecoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CATE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Catecoin أدناه.

تغير سعر Catecoin (CATE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.014547---34.93%+869.80%+869.80%
اعرف المزيد عن سعر Catecoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Catecoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Catecoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 3
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.014851
0.014811
R2
0.014811
0.014788
R1
0.014791
0.014773
PP
0.014751
0.014751
S1
0.014731
0.014728
S2
0.014691
0.014713
S3
0.014671
0.014691

إشارات السوق الخاصة بـ Catecoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.04 M
$0.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.57 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.56 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Catecoin

صافي التدفقسعر CATEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Catecoin

تداول أسواق Catecoin (CATE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Catecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1CATE
$0.014255
$0.014255$0.014255
-18.70%
3.26M (USDT)
/USDTCATE
$0.014574
$0.014574$0.014574
-16.99%
7.34M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CATE إلى USD

المبلغ

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0.014547 USD

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