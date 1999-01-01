CALCIFY

مشروع Calcify Tech عبارة عن سوق حوسبة لامركزي مصمم لمطوري الذكاء الاصطناعي ومشاريع Web3 والمؤسسات التي تبحث عن وصول قابل للتطوير وبدون ثقة وعند الطلب إلى موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

اسم العملة المشفرةCALCIFY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Calcify Tech عبارة عن سوق حوسبة لامركزي مصمم لمطوري الذكاء الاصطناعي ومشاريع Web3 والمؤسسات التي تبحث عن وصول قابل للتطوير وبدون ثقة وعند الطلب إلى موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.