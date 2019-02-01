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المزيد عن BTT

معلومات سعر BTT

ما هو BTT

الوثيقة البيضاء لـ BTT

الموقع الرسمي لـ BTT

اقتصاد توكن BTT

توقعات سعر BTT

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التحليل الفني اليوم لـ BitTorrent (BTT)

التحليل الفني اليوم لـ BitTorrent (BTT)

توفر صفحة BitTorrent تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BTT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BitTorrent أدناه.

تغير سعر BitTorrent (BTT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0000002616---0.91%-4.04%-18.38%
اعرف المزيد عن سعر BitTorrent

تدفق رأس المال الخاص بـ BitTorrent

صافي التدفقسعر BTTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BitTorrent

تداول أسواق BitTorrent (BTT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BitTorrent المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTT
$0.0000002618
$0.0000002618$0.0000002618
+0.26%
230.06B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BTT إلى USD

المبلغ

BTT
BTT
USD
USD

1 BTT = 0.000000 USD

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