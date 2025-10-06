سعر Openverse Network المباشر اليوم هو 15.813 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Openverse Network المباشر اليوم هو 15.813 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Openverse Network

Openverse Network السعر(BTG)

السعر المباشر لـ 1 BTG إلى USD:

$15.813
$15.813$15.813
+0.48%1D
USD
مخطط أسعار Openverse Network (BTG) المباشر
معلومات سعر Openverse Network (BTG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 15.291
$ 15.291$ 15.291
24 ساعة منخفض
$ 16.071
$ 16.071$ 16.071
24 ساعة مرتفع

$ 15.291
$ 15.291$ 15.291

$ 16.071
$ 16.071$ 16.071

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+0.32%

+0.48%

+1.48%

+1.48%

سعر Openverse Network (BTG) في الوقت الحقيقي هو $ 15.813. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTG بين أدنى سعر $ 15.291 وأعلى سعر $ 16.071، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTG على الإطلاق هو $ 18.80127296990911، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.477213386513058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTG +0.32% على مدار الساعة الماضية، +0.48% على مدار 24 ساعة، و +1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Openverse Network (BTG)

No.709

$ 30.04M
$ 30.04M$ 30.04M

$ 324.33K
$ 324.33K$ 324.33K

$ 316.26M
$ 316.26M$ 316.26M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Openverse Network هي $ 30.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 324.33K. العرض المتداول لـ BTG يبلغ 1.90M، مع إجمالي عرض 20000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 316.26M.

سجل سعر Openverse Network (BTG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Openverse Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.07554+0.48%
30 يوم$ +14.313+954.20%
60 يوم$ +14.313+954.20%
90 يوم$ +14.313+954.20%
تغير سعر Openverse Network اليوم

سجل اليوم BTG تغيرًا $ +0.07554 (+0.48%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Openverse Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +14.313 (+954.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Openverse Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTG تغييرًا في $ +14.313 (+954.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Openverse Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +14.313 (+954.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Openverse Network (BTG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Openverse Network.

ما هو Openverse Network ( BTG )

شبكة Openverse Network هي شبكة محورية من الطبقة صفر، تعتمد على تقنية بلوكتشين. بناءً على أطر بلوكتشين الحالية، تُقدم الشبكة مفهوم "نظام سلاسل متقاطعة مفتوح بالكامل قائم على بروتوكول". تهدف الشبكة إلى "جعل نقل القيمة (التوكنات/الرموز غير القابلة للاستبدال/الرسائل) بين سلاسل بلوكتشين المختلفة والإنترنت التقليدي سهلًا كإرسال بريد إلكتروني".

متوفر Openverse Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Openverse Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BTGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Openverse Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Openverse Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Openverse Network (USD)

كم ستكون قيمة Openverse Network (BTG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Openverse Network (BTG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Openverse Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Openverse Network!

توكنوميكس Openverse Network (BTG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Openverse Network (BTG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BTG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Openverse Network ( BTG )

هل تبحث عن كيفية شراء Openverse Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Openverse Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BTG إلى العملات المحلية

Openverse Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Openverse Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Openverse Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Openverse Network

كم يساوي Openverse Network (BTG) اليوم؟
سعر BTG المباشر في USD هو USD 15.813، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BTG إلى USD الحالي؟
سعر BTG إلى USD الحالي هو $ 15.813. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Openverse Network ؟
القيمة السوقية لعملة BTG هي $ 30.04M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BTG؟
العرض المتداول لتوكن BTG هو 1.90M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BTG؟
حقق BTG سعرًا قياسيًا قدره 18.80127296990911 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BTG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 3.477213386513058 BTG.
ما هو حجم تداول BTG؟
حجم تداول BTG المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 324.33K USD.
هل سترتفع BTG هذا العام؟
قد يرتفع BTG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BTG لمزيد من التحليل المتعمق.
