استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Openverse Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 15.785 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Openverse Network نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 16.5742 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر BTG هو $ 17.4029 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر BTG هو $ 18.2731 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BTG في عام 2029 هو $ 19.1867 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BTG في عام 2030 هو $ 20.1461 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Openverse Network نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 32.8158.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Openverse Network نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 53.4536.