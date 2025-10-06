سعر Ibiza Final Boss المباشر اليوم هو 0.0004897 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOSS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOSS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ibiza Final Boss المباشر اليوم هو 0.0004897 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOSS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOSS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss السعر(BOSS)

السعر المباشر لـ 1 BOSS إلى USD:

$0.0004896
$0.0004896$0.0004896
-3.48%1D
USD
مخطط أسعار Ibiza Final Boss (BOSS) المباشر
معلومات سعر Ibiza Final Boss (BOSS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0004585
$ 0.0004585$ 0.0004585
24 ساعة منخفض
$ 0.00063
$ 0.00063$ 0.00063
24 ساعة مرتفع

$ 0.0004585
$ 0.0004585$ 0.0004585

$ 0.00063
$ 0.00063$ 0.00063

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+0.02%

-3.47%

+36.21%

+36.21%

سعر Ibiza Final Boss (BOSS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0004897. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOSS بين أدنى سعر $ 0.0004585 وأعلى سعر $ 0.00063، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOSS على الإطلاق هو $ 0.04818861394228114، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000170877417044728.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOSS +0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.47% على مدار 24 ساعة، و +36.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2637

$ 455.59K
$ 455.59K$ 455.59K

$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 455.61K
$ 455.61K$ 455.61K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,235.754848
930,351,235.754848 930,351,235.754848

99.99%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Ibiza Final Boss هي $ 455.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.03K. العرض المتداول لـ BOSS يبلغ 930.35M، مع إجمالي عرض 930351235.754848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 455.61K.

سجل سعر Ibiza Final Boss (BOSS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ibiza Final Boss لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000017652-3.47%
30 يوم$ -0.0006883-58.43%
60 يوم$ -0.0028623-85.40%
90 يوم$ -0.0045103-90.21%
تغير سعر Ibiza Final Boss اليوم

سجل اليوم BOSS تغيرًا $ -0.000017652 (-3.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ibiza Final Boss لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0006883 (-58.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ibiza Final Boss لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BOSS تغييرًا في $ -0.0028623 (-85.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ibiza Final Boss لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0045103 (-90.21%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ibiza Final Boss (BOSS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ibiza Final Boss.

ما هو Ibiza Final Boss ( BOSS )

نشأت أغنية BOSS من مقطع فيديو رقص للسائح البريطاني جاك كاي في ملهى ليلي في إيبيزا بإسبانيا، باستخدام "BOSS/Final Boss" لصياغة سرد مجتمعي يمزج بين السلطة والأجواء الاحتفالية.

متوفر Ibiza Final Boss على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ibiza Final Boss الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BOSSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ibiza Final Boss على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ibiza Final Boss سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ibiza Final Boss (USD)

كم ستكون قيمة Ibiza Final Boss (BOSS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ibiza Final Boss (BOSS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ibiza Final Boss.

تحقق الآن من توقعات سعر Ibiza Final Boss!

توكنوميكس Ibiza Final Boss (BOSS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ibiza Final Boss (BOSS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOSS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ibiza Final Boss ( BOSS )

هل تبحث عن كيفية شراء Ibiza Final Boss؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ibiza Final Boss على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BOSS إلى العملات المحلية

1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى VND
12.8864555
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AUD
A$0.000739447
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى GBP
0.000367275
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى EUR
0.000416245
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى USD
$0.0004897
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MYR
RM0.002051843
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TRY
0.020542915
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى JPY
¥0.0744344
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ARS
ARS$0.721205675
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى RUB
0.038803828
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى INR
0.043230716
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى IDR
Rp8.161663402
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PHP
0.028769875
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى EGP
￡E.0.023206883
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BRL
R$0.002619895
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى CAD
C$0.000680683
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BDT
0.059949074
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى NGN
0.71280732
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى COP
$1.8907317
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ZAR
R.0.008398355
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى UAH
0.020621267
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TZS
T.Sh.1.206155585
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى VES
Bs0.1062649
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى CLP
$0.4608077
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PKR
Rs0.138839744
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى KZT
0.261308817
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى THB
฿0.015841795
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TWD
NT$0.014975026
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AED
د.إ0.001797199
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى CHF
Fr0.000386863
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى HKD
HK$0.003804969
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AMD
֏0.187623658
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MAD
.د.م0.004519931
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MXN
$0.009030068
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SAR
ريال0.001836375
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ETB
Br0.074272799
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى KES
KSh0.063264343
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى JOD
د.أ0.0003471973
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PLN
0.001777611
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى RON
лв0.002139989
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SEK
kr0.004598283
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BGN
лв0.000822696
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى HUF
Ft0.1635598
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى CZK
0.01023473
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى KWD
د.ك0.0001498482
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ILS
0.001591525
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BOB
Bs0.003383827
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AZN
0.00083249
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TJS
SM0.004524828
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى GEL
0.001331984
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AOA
Kz0.446395829
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BHD
.د.ب0.0001841272
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BMD
$0.0004897
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى DKK
kr0.003143874
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى HNL
L0.012898698
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MUR
0.022286247
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى NAD
$0.008457119
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى NOK
kr0.004892103
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى NZD
$0.000842284
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PAB
B/.0.0004897
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PGK
K0.002061637
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى QAR
ر.ق0.001782508
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى RSD
дин.0.049342172
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى UZS
soʻm5.899998643
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ALL
L0.040679379
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ANG
ƒ0.000876563
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى AWG
ƒ0.00088146
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BBD
$0.0009794
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BAM
KM0.000817799
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BIF
Fr1.4441253
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BND
$0.000631713
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BSD
$0.0004897
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى JMD
$0.078587056
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى KHR
1.974592825
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى KMF
Fr0.2061637
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى LAK
10.645651961
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى LKR
රු0.149157723
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MDL
L0.0083249
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MGA
Ar2.186157916
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MOP
P0.003922497
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MVR
0.00749241
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MWK
MK0.850173067
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى MZN
MT0.03129183
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى NPR
रु0.06919461
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى PYG
3.4729524
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى RWF
Fr0.7115341
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SBD
$0.004025334
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SCR
0.007007607
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SRD
$0.019362738
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SVC
$0.004284875
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى SZL
L0.008457119
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TMT
m0.00171395
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TND
د.ت0.0014377592
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى TTD
$0.003325063
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى UGX
Sh1.7061148
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى XAF
Fr0.2761908
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى XCD
$0.00132219
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى XOF
Fr0.2761908
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى XPF
Fr0.0499494
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BWP
P0.006968431
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى BZD
$0.000984297
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى CVE
$0.046359899
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى DJF
Fr0.0871666
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى DOP
$0.031370182
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى DZD
د.ج0.06361203
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى FJD
$0.001101825
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى GNF
Fr4.2579415
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى GTQ
Q0.003751102
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى GYD
$0.102552974
1 Ibiza Final Boss (BOSS) إلى ISK
kr0.0602331

Ibiza Final Boss المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ibiza Final Boss، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Ibiza Final Boss الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ibiza Final Boss

كم يساوي Ibiza Final Boss (BOSS) اليوم؟
سعر BOSS المباشر في USD هو USD 0.0004897، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOSS إلى USD الحالي؟
سعر BOSS إلى USD الحالي هو $ 0.0004897. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ibiza Final Boss ؟
القيمة السوقية لعملة BOSS هي $ 455.59K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOSS؟
العرض المتداول لتوكن BOSS هو 930.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOSS؟
حقق BOSS سعرًا قياسيًا قدره 0.04818861394228114 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOSS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000170877417044728 BOSS.
ما هو حجم تداول BOSS؟
حجم تداول BOSS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.03K USD.
هل سترتفع BOSS هذا العام؟
قد يرتفع BOSS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOSS لمزيد من التحليل المتعمق.
