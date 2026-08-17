التحليل الفني اليوم لـ Bonk (BONK)
توفر صفحة Bonk تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BONK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bonk أدناه.
تغير سعر Bonk (BONK)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.000002348
|--
|-4.79%
|-21.50%
|-60.42%
تحليل AI اليومي لـ Bonk
تحليل Bonk لتاريخ 2026-07-29
- تدفقات خارجية ضخمة للأموال: شهدت عملة BONK صافي تدفق خارجي للأموال بنحو 1.34 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية، وتسارع هذا التدفق في اليومين الأخيرين، مما يشير إلى انسحاب الأموال الرئيسية وتشكيل ضغط سلبي على سعر العملة.
- عوامل سلبية أساسية: في أوائل يوليو، تعرضت منظمة BONK DAO لهجوم حوكمة، سُرقت خلاله رموز تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار، ولم تُعالج بعد أزمة الثقة الأمنية، مما وجه ضربة قوية لثقة السوق في مراكز الشراء.
- تشاؤم في معنويات السوق: بلغ مؤشر الخوف والطمع العام 28 فقط (خوف شديد)، وفي ظل الضغوط المحيطة بالبيئة الكلية، تفتقد عملة BONK -بصفتها عملة ميم عالية التقلب- إلى دعم مستدام لأي ارتداد قصير الأجل.
تحليل Bonk لتاريخ 2026-07-28
- ضربة ثغرة الحوكمة: تعرضت BonkDAO لهجوم حوكمة أدى إلى سرقة حوالي 20 مليون دولار من الرموز، مما أضعف معنويات السوق بشكل ملحوظ، وتحول معدل تمويل العقود الدائمة إلى السالب لفترة وجيزة، مما يشير إلى سيطرة البائعين على المكشوف وفرض ضغط هبوطي كبير على سعر عملة BONK.
- استمرار تدفق الأموال للخارج: شهدت 6 أيام من الأسبوع الماضي صافي تدفق للأموال للخارج، وبلغ صافي التدفق الخارجي التراكمي في اليومين الماضيين حوالي 217 ألف دولار، مما يدل على انسحاب أموال السوق وتشكيل ضغط على سعر عملة BONK.
- انتشار الذعر في السوق: يبلغ مؤشر الخوف والطمع الحالي للسوق 28 (خوف شديد)، وتشير بيانات الاقتصاد الكلي إلى استمرار ضغوط التضخم، وتعرض الأصول ذات المخاطر للضغط، مما يشكل عاملًا سلبيًا على المعنويات تجاه عملات الميم مثل BONK.
تدفق رأس المال الخاص بـ Bonk
صافي التدفقسعر BONKUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.05 M
|0.00
|2026-08-16
|-$0.06 M
|0.00
|2026-08-15
|-$0.13 M
|0.00
|2026-08-14
|-$0.58 M
|0.00
|2026-08-13
|-$0.02 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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