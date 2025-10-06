سعر Boba Cat المباشر اليوم هو 0.002751 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOBACAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOBACAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Boba Cat المباشر اليوم هو 0.002751 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOBACAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOBACAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BOBACAT

معلومات سعر BOBACAT

اقتصاد توكن BOBACAT

توقعات سعر BOBACAT

سجل BOBACAT

دليل شراء BOBACAT

محول عملة BOBACAT إلى الفيات

BOBACAT العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Boba Cat

Boba Cat السعر(BOBACAT)

السعر المباشر لـ 1 BOBACAT إلى USD:

$0.002751
$0.002751$0.002751
-2.65%1D
USD
مخطط أسعار Boba Cat (BOBACAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:37:52 (UTC+8)

معلومات سعر Boba Cat (BOBACAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002655
$ 0.002655$ 0.002655
24 ساعة منخفض
$ 0.002958
$ 0.002958$ 0.002958
24 ساعة مرتفع

$ 0.002655
$ 0.002655$ 0.002655

$ 0.002958
$ 0.002958$ 0.002958

--
----

--
----

-0.80%

-2.65%

-7.57%

-7.57%

سعر Boba Cat (BOBACAT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.002751. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOBACAT بين أدنى سعر $ 0.002655 وأعلى سعر $ 0.002958، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOBACAT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOBACAT -0.80% على مدار الساعة الماضية، -2.65% على مدار 24 ساعة، و -7.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Boba Cat هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.84K. العرض المتداول لـ BOBACAT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Boba Cat (BOBACAT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Boba Cat لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00007489-2.65%
30 يوم$ +0.000751+37.55%
60 يوم$ +0.000751+37.55%
90 يوم$ +0.000751+37.55%
تغير سعر Boba Cat اليوم

سجل اليوم BOBACAT تغيرًا $ -0.00007489 (-2.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Boba Cat لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000751 (+37.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Boba Cat لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BOBACAT تغييرًا في $ +0.000751 (+37.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Boba Cat لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000751 (+37.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Boba Cat (BOBACAT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Boba Cat.

ما هو Boba Cat ( BOBACAT )

BobaCat هو عملة ميم يقودها المجتمع مستوحاة من قط مؤسس Dogecoin، حيث يجمع بين العملات الرقمية والتأثير الواقعي من خلال دعم ملاجئ الحيوانات الأليفة حول العالم.

متوفر Boba Cat على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Boba Cat الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BOBACATلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Boba Cat على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Boba Cat سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Boba Cat (USD)

كم ستكون قيمة Boba Cat (BOBACAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Boba Cat (BOBACAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Boba Cat.

تحقق الآن من توقعات سعر Boba Cat!

توكنوميكس Boba Cat (BOBACAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Boba Cat (BOBACAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOBACAT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Boba Cat ( BOBACAT )

هل تبحث عن كيفية شراء Boba Cat؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Boba Cat على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BOBACAT إلى العملات المحلية

1 Boba Cat (BOBACAT) إلى VND
72.392565
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AUD
A$0.00415401
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى GBP
0.00206325
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى EUR
0.00233835
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى USD
$0.002751
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MYR
RM0.01152669
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TRY
0.11540445
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى JPY
¥0.418152
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ARS
ARS$4.05153525
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى RUB
0.21798924
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى INR
0.24285828
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى IDR
Rp45.84998166
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PHP
0.16162125
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى EGP
￡E.0.13036989
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BRL
R$0.01471785
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى CAD
C$0.00382389
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BDT
0.33677742
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى NGN
4.0043556
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى COP
$10.621611
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ZAR
R.0.04717965
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى UAH
0.11584461
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TZS
T.Sh.6.77585055
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى VES
Bs0.596967
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى CLP
$2.588691
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PKR
Rs0.77996352
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى KZT
1.46796111
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى THB
฿0.08899485
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TWD
NT$0.08412558
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AED
د.إ0.01009617
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى CHF
Fr0.00217329
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى HKD
HK$0.02137527
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AMD
֏1.05401814
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MAD
.د.م0.02539173
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MXN
$0.05072844
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SAR
ريال0.01031625
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ETB
Br0.41724417
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى KES
KSh0.35540169
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى JOD
د.أ0.001950459
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PLN
0.00998613
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى RON
лв0.01202187
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SEK
kr0.02583189
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BGN
лв0.00462168
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى HUF
Ft0.918834
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى CZK
0.0574959
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى KWD
د.ك0.000841806
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ILS
0.00894075
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BOB
Bs0.01900941
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AZN
0.0046767
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TJS
SM0.02541924
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى GEL
0.00748272
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AOA
Kz2.50772907
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BHD
.د.ب0.001034376
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BMD
$0.002751
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى DKK
kr0.01766142
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى HNL
L0.07246134
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MUR
0.12519801
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى NAD
$0.04750977
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى NOK
kr0.02748249
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى NZD
$0.00473172
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PAB
B/.0.002751
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PGK
K0.01158171
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى QAR
ر.ق0.01001364
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى RSD
дин.0.27719076
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى UZS
soʻm33.14457069
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ALL
L0.22852557
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ANG
ƒ0.00492429
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى AWG
ƒ0.0049518
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BBD
$0.005502
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BAM
KM0.00459417
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BIF
Fr8.112699
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BND
$0.00354879
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BSD
$0.002751
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى JMD
$0.44148048
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى KHR
11.09271975
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى KMF
Fr1.158171
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى LAK
59.80434663
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى LKR
රු0.83792709
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MDL
L0.046767
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MGA
Ar12.28123428
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MOP
P0.02203551
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MVR
0.0420903
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MWK
MK4.77603861
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى MZN
MT0.1757889
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى NPR
रु0.3887163
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى PYG
19.510092
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى RWF
Fr3.997203
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SBD
$0.02261322
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SCR
0.03936681
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SRD
$0.10877454
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SVC
$0.02407125
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى SZL
L0.04750977
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TMT
m0.0096285
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TND
د.ت0.008076936
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى TTD
$0.01867929
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى UGX
Sh9.584484
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى XAF
Fr1.551564
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى XCD
$0.0074277
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى XOF
Fr1.551564
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى XPF
Fr0.280602
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BWP
P0.03914673
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى BZD
$0.00552951
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى CVE
$0.26043717
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى DJF
Fr0.489678
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى DOP
$0.17622906
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى DZD
د.ج0.3573549
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى FJD
$0.00618975
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى GNF
Fr23.919945
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى GTQ
Q0.02107266
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى GYD
$0.57611442
1 Boba Cat (BOBACAT) إلى ISK
kr0.338373

Boba Cat المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Boba Cat، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Boba Cat

كم يساوي Boba Cat (BOBACAT) اليوم؟
سعر BOBACAT المباشر في USD هو USD 0.002751، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOBACAT إلى USD الحالي؟
سعر BOBACAT إلى USD الحالي هو $ 0.002751. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Boba Cat ؟
القيمة السوقية لعملة BOBACAT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOBACAT؟
العرض المتداول لتوكن BOBACAT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOBACAT؟
حقق BOBACAT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOBACAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- BOBACAT.
ما هو حجم تداول BOBACAT؟
حجم تداول BOBACAT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 11.84K USD.
هل سترتفع BOBACAT هذا العام؟
قد يرتفع BOBACAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOBACAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:37:52 (UTC+8)

تحديثات Boba Cat (BOBACAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BOBACAT إلى USD

المبلغ

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002751 USD

تداول BOBACAT

/USDTBOBACAT
$0.002751
$0.002751$0.002751
-2.61%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,056.57
$113,056.57$113,056.57

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.17
$4,023.17$4,023.17

-1.79%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04323
$0.04323$0.04323

-6.91%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4805
$3.4805$3.4805

-9.77%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.17
$4,023.17$4,023.17

-1.79%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,056.57
$113,056.57$113,056.57

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6235
$2.6235$2.6235

-0.47%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19381
$0.19381$0.19381

-2.98%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.419
$2.419$2.419

+222.53%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000307
$0.0000000307$0.0000000307

+256.97%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000108
$0.0000000000000000108$0.0000000000000000108

+140.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008591
$0.0008591$0.0008591

+86.47%