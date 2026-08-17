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المزيد عن BOBA

معلومات سعر BOBA

ما هو BOBA

الوثيقة البيضاء لـ BOBA

الموقع الرسمي لـ BOBA

اقتصاد توكن BOBA

توقعات سعر BOBA

سجل BOBA

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التحليل الفني اليوم لـ Boba (BOBA)

التحليل الفني اليوم لـ Boba (BOBA)

توفر صفحة Boba تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BOBA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Boba أدناه.

تغير سعر Boba (BOBA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01718---10.20%-13.32%-32.18%
اعرف المزيد عن سعر Boba

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Boba

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Boba عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01718
0.01717
R2
0.01717
0.01716
R1
0.01716
0.01716
PP
0.01715
0.01715
S1
0.01714
0.01714
S2
0.01713
0.01714
S3
0.01712
0.01713

إشارات السوق الخاصة بـ Boba

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.24M
$1.25 M
$1.49 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Boba

صافي التدفقسعر BOBAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Boba

تداول أسواق Boba (BOBA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Boba المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBOBA
$0.01718
$0.01718$0.01718
-1.71%
3.22M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BOBA إلى USD

المبلغ

BOBA
BOBA
USD
USD

1 BOBA = 0.01718 USD

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