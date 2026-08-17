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المزيد عن BNT

معلومات سعر BNT

ما هو BNT

الوثيقة البيضاء لـ BNT

الموقع الرسمي لـ BNT

اقتصاد توكن BNT

توقعات سعر BNT

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عقود BNT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Bancor (BNT)

التحليل الفني اليوم لـ Bancor (BNT)

توفر صفحة Bancor تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bancor أدناه.

تغير سعر Bancor (BNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2673---0.97%-1.66%-19.27%
اعرف المزيد عن سعر Bancor

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bancor

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bancor عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2663
0.2663
R2
0.2663
0.2662
R1
0.2662
0.2662
PP
0.2662
0.2662
S1
0.2661
0.2661
S2
0.2661
0.2661
S3
0.266
0.2661

إشارات السوق الخاصة بـ Bancor

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.92M
$12.74 M
$13.66 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bancor

صافي التدفقسعر BNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.27
2026-08-16-$0.01 M0.27
2026-08-15$0.00 M0.27
2026-08-14$0.01 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Bancor (BNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bancor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNT
$0.2673
$0.2673$0.2673
+0.45%
221.21K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BNT إلى USD

المبلغ

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0.2673 USD

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