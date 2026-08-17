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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Blur، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Blur، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BLUR

معلومات سعر BLUR

ما هو BLUR

الموقع الرسمي لـ BLUR

اقتصاد توكن BLUR

توقعات سعر BLUR

سجل BLUR

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التحليل الفني اليوم لـ Blur (BLUR)

التحليل الفني اليوم لـ Blur (BLUR)

توفر صفحة Blur تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BLUR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Blur أدناه.

تغير سعر Blur (BLUR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01309---5.70%-15.23%-40.34%
اعرف المزيد عن سعر Blur

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Blur

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Blur عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01309
0.01308
R2
0.01308
0.01308
R1
0.01308
0.01308
PP
0.01307
0.01307
S1
0.01307
0.01307
S2
0.01306
0.01307
S3
0.01306
0.01306

إشارات السوق الخاصة بـ Blur

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.11M
$12.45 M
$12.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Blur

صافي التدفقسعر BLURUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.07 M0.01
2026-08-13-$0.05 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Blur

تداول أسواق Blur (BLUR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Blur المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBLUR
$0.01309
$0.01309$0.01309
-1.13%
4.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BLUR إلى USD

المبلغ

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0.01309 USD

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