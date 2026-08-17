شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BICONOMY، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BICONOMY، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BICO

معلومات سعر BICO

ما هو BICO

الوثيقة البيضاء لـ BICO

الموقع الرسمي لـ BICO

اقتصاد توكن BICO

توقعات سعر BICO

سجل BICO

دليل شراء BICO

محول عملة BICO إلى الفيات

عقود BICO الفورية

BICO عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ BICONOMY (BICO)

التحليل الفني اليوم لـ BICONOMY (BICO)

توفر صفحة BICONOMY تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BICO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BICONOMY أدناه.

تغير سعر BICONOMY (BICO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02237---46.76%+63.40%-4.12%
اعرف المزيد عن سعر BICONOMY

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BICONOMY

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BICONOMY عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 1
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02216
0.02214
R2
0.02214
0.02212
R1
0.02213
0.02212
PP
0.02211
0.02211
S1
0.0221
0.02209
S2
0.02208
0.02209
S3
0.02207
0.02208

إشارات السوق الخاصة بـ BICONOMY

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.05M
$2.02 M
$2.07 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$5.79 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$5.71 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.14M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$15.92 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$15.78 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BICONOMY

صافي التدفقسعر BICOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.27 M0.02
2026-08-16-$0.15 M0.02
2026-08-15-$0.78 M0.02
2026-08-14-$0.74 M0.03
2026-08-13-$0.89 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BICONOMY

تداول أسواق BICONOMY (BICO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BICONOMY المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBICO
$0.02237
$0.02237$0.02237
-7.67%
7.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BICO إلى USD

المبلغ

BICO
BICO
USD
USD

1 BICO = 0.02237 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.